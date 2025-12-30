МВД предупредило о новом виде мошенничества с якобы новогодними выплатами

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Мошенники рассылают в мессенджерах сообщения о якобы новогодней выплате для россиян с 1 января 2026 года, максимальная сумма которой составляет 325 тысяч рублей, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Ведомство в своем Telegram-канале привело пример текста такой мошеннической рассылки: «С 1 января начнутся новогодние выплаты от Путина. Размер зависит от возраста и города. Выплату могут получить все граждане, рожденные после 1950 года. Минимальная сумма выплаты — 35 тысяч рублей. Максимальная сумма — 325 тысяч рублей».
В ведомстве напомнили, узнать о всех действительно полагающихся социальных выплатах можно на портале «Госуслуги».