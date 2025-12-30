Ричмонд
В Уфе борются за здоровье двух человек с тяжелыми диагнозами: их доставили в город санавиацией

Санавиация экстренно эвакуировала в Уфу двух человек.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие выходные служба санитарной авиации Башкирии выполнила два экстренных вылета для эвакуации пациентов. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

В первом случае медицинский вертолет доставил в Республиканскую клиническую больницу имени Гумера Куватова в Уфе пациента из Салавата, у которого диагностировано тяжелое заболевание крови.

Второй вылет был выполнен в Давлеканово. Оттуда в уфимскую больницу транспортировали пациента с многочисленными переломами костей со смещением.

