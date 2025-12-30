Ричмонд
В Бахчисарайском районе Крыма закрыли дороги из-за снежных заносов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости Крым. Из-за снежных заносов во вторник утром ограничено движение на ряде участков дорог в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом предупредили в пресс-службе «Крымавтодора».

Источник: Госавтоинспекция Крыма

Как пояснили на предприятии, ограничение движения на ряде участков автомобильных дорог связано в выпадением большого количества осадков, образованием снежных заносов и переметов. «На месте работает 11 единиц дорожной техники, в том числе четыре погрузчика и бульдозер», — добавили в пресс-службе.

Сотрудники «Крымавтодора» просят водителей учитывать данную информацию, планируя маршрут передвижения.

Ранее сообщалось, что к утру вторника на дорогах Крыма работают 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех дорогах и перевалах.