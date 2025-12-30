В Бахчисарайском районе Крыма закрыли дороги из-за снежных заносов

Как пояснили на предприятии, ограничение движения на ряде участков автомобильных дорог связано в выпадением большого количества осадков, образованием снежных заносов и переметов. «На месте работает 11 единиц дорожной техники, в том числе четыре погрузчика и бульдозер», — добавили в пресс-службе.