Более 27 км дорог обновили в Краснодаре в 2025 году

По словам Евгения Наумова, в рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог» в Краснодаре произвели ремонт десяти магистральных улиц, еще восемь автомобильных дорог привели в нормативное состояние за счет средств городского бюджета. В течение года для проезда открыли новую дорогу на улице Старокубанской, а также 4,8 км дорог в Новознаменском жилом районе.