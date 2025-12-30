Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий, сообщили в пресс-службе кабмина.
«В России продлеваются упрощенные процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов до 1 января 2036 года и наиболее востребованных медицинских изделий до 31 декабря 2028 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщили в кабмине.
Упрощённый порядок регистрации позволяет в максимально короткий период оформить все необходимые документы, чтобы быстрее выводить медикаменты и медицинские изделия на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. Препараты и медицинские изделия, которые можно регистрировать в упрощённом порядке, определяет специальная межведомственная комиссия.
«Решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций», — отметили в кабмине.