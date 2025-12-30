Ричмонд
Омичей приглашают на бесплатные экскурсии по историческому центру

С 2 по 11 января ежедневно в рамках проекта «Зимний Любинский» омичи могут сделать атмосферные фото.

Источник: Комсомольская правда

Туристский информационный центр Омской области запускает бесплатные экскурсии в рамках праздничного проекта «Зимний Любинский». Встречи пройдут ежедневно с 2 по 11 января в 15:00 и 18:00 по пешеходной зоне исторического центра — улицам Ленина и Музейной.

Экскурсии проводят подготовленные волонтеры Омского корпуса гостеприимства, недавно созданного при ТИЦ. За 30−40 минут участники узнают историю архитектурных объектов и памятников, включая скульптуры Городового, Любочки и Мадам Шаниной, а также познакомятся с ледяными инсталляциями: композициями «Наличники», «Снегирь», «Чаши», «Кокошник», «Пловец», «Сани» и символичной фигурой «Культурная столица России — 2026».

Отдельное внимание уделят новогодним фотозонам — «Дерево желаний», «Все сбудется, загадывай!», «Улыбайся — это всех заряжает» и другим, рассказав о скрытых смыслах и символах.

Записаться на экскурсию можно через сообщения официальной группы ТИЦ Омской области во «ВКонтакте»: vk.com/tur_omsk.

В случае температуры ниже минус 20 градусов прогулки заменят онлайн-форматом: аудиогид и виртуальные экскурсии будут доступны в той же группе с 2 января.

