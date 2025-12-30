Омичей приглашают на бесплатные экскурсии по историческому центру

Экскурсии проводят подготовленные волонтеры Омского корпуса гостеприимства, недавно созданного при ТИЦ. За 30−40 минут участники узнают историю архитектурных объектов и памятников, включая скульптуры Городового, Любочки и Мадам Шаниной, а также познакомятся с ледяными инсталляциями: композициями «Наличники», «Снегирь», «Чаши», «Кокошник», «Пловец», «Сани» и символичной фигурой «Культурная столица России — 2026».