Омичей приглашают на бесплатные экскурсии по историческому центру

Туристский информационный центр Омской области запускает бесплатные экскурсии в рамках праздничного проекта «Зимний Любинский». Встречи пройдут ежедневно с 2 по 11 января в 15:00 и 18:00 по пешеходной зоне исторического центра — улицам Ленина и Музейной.
Экскурсии проводят подготовленные волонтеры Омского корпуса гостеприимства, недавно созданного при ТИЦ. За 30−40 минут участники узнают историю архитектурных объектов и памятников, включая скульптуры Городового, Любочки и Мадам Шаниной, а также познакомятся с ледяными инсталляциями: композициями «Наличники», «Снегирь», «Чаши», «Кокошник», «Пловец», «Сани» и символичной фигурой «Культурная столица России — 2026».
Отдельное внимание уделят новогодним фотозонам — «Дерево желаний», «Все сбудется, загадывай!», «Улыбайся — это всех заряжает» и другим, рассказав о скрытых смыслах и символах.
Записаться на экскурсию можно через сообщения официальной группы ТИЦ Омской области во «ВКонтакте»: vk.com/tur_omsk.
В случае температуры ниже минус 20 градусов прогулки заменят онлайн-форматом: аудиогид и виртуальные экскурсии будут доступны в той же группе с 2 января.
