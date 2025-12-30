Каким будет логистический центр Wildberries в Тюмени, в который вложат 6 миллиардов

В рамках проекта создадут три тысячи рабочих мест.
В Тюмени в новом индустриальном парке «Московский» откроют логистический центр Wildberries, в проект вложат шесть миллиардов рублей. Как рассказали URA.RU в инфоцентре регионального правительства, к 2030 году создадут три тысячи рабочих мест.
«Объем инвестиций, вложенных в проект логистического центра Wildberries в индустриальном парке “Московский”, — шесть миллиардов рублей, к 2030 году планируется создание 3000 новых рабочих мест. Строительство центра идет в соответствии с графиком, сроки не переносились. Общий план развития промышленного парка предполагает освоение территории площадью 72 гектара», — рассказали в инфоцентре.
Как ранее писало URA.RU, в Тюмени в перспективе появится два логистических центра Wildberries. Первый будет располагаться, где будущий Южный обход будет привыкать к Московскому тракту.