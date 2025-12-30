Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каким будет логистический центр Wildberries в Тюмени, в который вложат 6 миллиардов

В Тюмени в новом индустриальном парке «Московский» откроют логистический центр Wildberries, в проект вложат шесть миллиардов рублей. Как рассказали URA.RU в инфоцентре регионального правительства, к 2030 году создадут три тысячи рабочих мест.

В рамках проекта создадут три тысячи рабочих мест.

В Тюмени в новом индустриальном парке «Московский» откроют логистический центр Wildberries, в проект вложат шесть миллиардов рублей. Как рассказали URA.RU в инфоцентре регионального правительства, к 2030 году создадут три тысячи рабочих мест.

«Объем инвестиций, вложенных в проект логистического центра Wildberries в индустриальном парке “Московский”, — шесть миллиардов рублей, к 2030 году планируется создание 3000 новых рабочих мест. Строительство центра идет в соответствии с графиком, сроки не переносились. Общий план развития промышленного парка предполагает освоение территории площадью 72 гектара», — рассказали в инфоцентре.

Как ранее писало URA.RU, в Тюмени в перспективе появится два логистических центра Wildberries. Первый будет располагаться, где будущий Южный обход будет привыкать к Московскому тракту.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше