Минимальная цена посещения бань составляет 50 000 рублей.
В Тюмени открылся новый банный комплекс «Изба», который позиционирует себя как пространство для возрождения традиций русской бани. Информация об этом появилась на официальном сайте центра. Проект рассчитан как на индивидуальных посетителей, так и на семейный отдых.
Концепция комплекса строится вокруг идеи возвращения к атмосферe деревенского дома и классической русской бани. «Здесь пахнет так же, как в бабушкином доме: высушенным сеном, дымком из печи и луговыми травами. В “Избе” не просто парятся — здесь возвращаются. К тишине, нарушаемой только треском поленьев. К ясности мыслей, которые приходят сами, пока тело отдыхает», — указано на сайте комплекса.
Внутри комплекса оборудована парная с русской печью, которая, по словам владельцев, дает более мягкий пар по сравнению с обычными банными агрегатами. Также там предусмотрены минеральный бассейн-купель и два уличных чана с разной температурой воды.
На сайте указаны цены за посещение. Минимальная стоимость за двух человек составляет 50 000 рублей. Время пребывания ограничено пятью часами. Максимальная стоимость доходит до 140 000 рублей за десять гостей за аналогичное время. В эту цену входит индивидуальные парения и массаж.
В других городских комплексах средняя стоимость посещения на одного человека за два часа составляет 2 500 рублей. Все услуги при этом оплачиваются отдельно.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени откроется еще один банный комплекс. Второй филиал центра «Биография» расположится в новом районе.