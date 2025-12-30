В Тюмени открылся новый банный комплекс

Концепция комплекса строится вокруг идеи возвращения к атмосферe деревенского дома и классической русской бани. «Здесь пахнет так же, как в бабушкином доме: высушенным сеном, дымком из печи и луговыми травами. В “Избе” не просто парятся — здесь возвращаются. К тишине, нарушаемой только треском поленьев. К ясности мыслей, которые приходят сами, пока тело отдыхает», — указано на сайте комплекса.