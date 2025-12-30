«Эффект Долиной» и финансовые трудности: что тревожило регионы Урала в 2025 году. Эксклюзив

В федеральный рейтинг тревожных вошли сразу два региона Урала, а один попал в список уравновешенных.
Курганская область стала самым «встревоженным» регионом Урала по итогам 2025 года. А самым уравновешенным в плане тревожных ожиданий остается ЯНАО. Об этом URA.RU рассказала вице-президент по стратегии и новому бизнесу КРОС Ксения Касьянова. Подробности — в материале URA.RU.
Рейтинг регионов составлен на основе Среднего суммарного индекса регионов — среднее арифметическое значение суммы Медиа индекса (оценка присутствия выявленной тревожности в СМИ) и Соцмедиа индекса (оценка присутствия выявленной тревожности в соцмедиа). Расчет проводился по каждой тревожности, которые попадали в ТОП 10 «Национального индекса тревожностей» в течение 2025 года.
Уровень тревожности регионов.
Среди уральских регионов лидер по тревожным ожиданиям — Курганская область. В общероссийском рейтинге она заняла пятую строку — вслед за Санкт-Петербургом, Москвой, Краснодаром и Ростовом.
Сразу за Курганом, на шестом месте в списке самых «встревоженных» — Свердловская область. Других регионов урала в топ-10 нет.
Одним из поводов для беспокойства на Урале стало ограничение мобильного интернета.
Тюменская область входит в список умеренно тревожных регионов и не занимает лидирующих мест рейтинга. Такую же позицию эксперты присудили и Челябинской области. При этом, интенсивность обсуждения тревожных тем в сравнении с прошлым годом несколько увеличилась.
Пермский край оказался одним из самых спокойных регионов Урала, здесь уровень тревожности ниже, чем, например, в Челябинской и Свердловской области. А вот ЯНАО попала в топ-10 уравновешенных регионов: здесь социально-трвожные темы не вызывают паники или бурного обсуждения и теряются на фоне общего уровня благосостояния. ХМАО в рейтингах не упоминается.
Что тревожит жителей Урала.
При наличии нескольких общих поводов для переживаний, в каждом регионе Урала есть свои, особенные триггеры. Напеример, в Тюменской области в лидеры вышли темы, которые волновали наибольшее число регионов страны — рост цен, финансовые мошенники и отключение мобильного интернета.
В Пермском крае вместе с популярными тревогами — ростом цен и активностью мошенников — пермяков встревожили обсуждения запрета алкоголя. Регионов, в которых эта тема вошла в лидеры, всего 10 по стране. Среди этих 10 — и Челябинская область.
Тревожности жителям Урала добавила и Лариса Долина.
Главные же причины роста тревожностей по всем регионам одинаковы. Это общая экономическая ситуация (инфляция, рост цен на такси и бензин, недоступность ипотеки); отдельная тревожность на стыке экономики, мошенничества и знаменитости — так называемый «эффект Долиной»; события со «звездами» (смерть Паши Техника, конфликт Егора Крида и Екатерины Мизулиной) и цифровая среда (прежде всего — киберпреступления, а также блокировка мобильного интернета и замедление мессенджеров).