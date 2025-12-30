«Эффект Долиной» и финансовые трудности: что тревожило регионы Урала в 2025 году. Эксклюзив

Пермский край оказался одним из самых спокойных регионов Урала, здесь уровень тревожности ниже, чем, например, в Челябинской и Свердловской области. А вот ЯНАО попала в топ-10 уравновешенных регионов: здесь социально-трвожные темы не вызывают паники или бурного обсуждения и теряются на фоне общего уровня благосостояния. ХМАО в рейтингах не упоминается.