Новый корпус техникума в Березниках обойдется в 1,5 млрд рублей

Начать стройку должны уже в феврале.
В Березниках Пермского края будет построен новый корпус Политехнического техникума. Его возведение оценили в 1,5 млрд рублей, следует из данных на портале Госзакупок.
«Подрядчик должен приступить к работам 16 февраля 2026 года, сдать объект — 23 марта 2028 года. Максимальная стоимость контракта составляет 1,5 млрд рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По техзаданию, четырехэтажное здание должно появиться по адресу ул. Ивана Дощеникова, 21. Кроме аудиторий, мастерских и лабораторий, здесь расположатся актовый и спортивный залы, библиотечно-информационный центр и столовая.