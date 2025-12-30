Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый корпус техникума в Березниках обойдется в 1,5 млрд рублей

В Березниках Пермского края будет построен новый корпус Политехнического техникума. Его возведение оценили в 1,5 млрд рублей, следует из данных на портале Госзакупок.

Начать стройку должны уже в феврале.

В Березниках Пермского края будет построен новый корпус Политехнического техникума. Его возведение оценили в 1,5 млрд рублей, следует из данных на портале Госзакупок.

«Подрядчик должен приступить к работам 16 февраля 2026 года, сдать объект — 23 марта 2028 года. Максимальная стоимость контракта составляет 1,5 млрд рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По техзаданию, четырехэтажное здание должно появиться по адресу ул. Ивана Дощеникова, 21. Кроме аудиторий, мастерских и лабораторий, здесь расположатся актовый и спортивный залы, библиотечно-информационный центр и столовая.