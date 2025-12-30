Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы смогут поставить в паспорте до шести отметок с 2026 года

Шесть разных отметок смогут поставить в своем паспорте волгоградцы и жители других регионов страны с 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Такая возможность предусмотрена в пункте восемь положения о паспорте гражданина России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

В числе отметок:

  • информация об идентификационном номере налогоплательщика, которая проставляется налоговыми органами и МВД;
  • данные о номере записи единого федерального информационного регистра, который содержит сведения о населении страны — вносится теми же ведомствами;
  • сведения о регистрации и расторжении брака — это можно сделать в органах ЗАГС и МВД;
  • сведения о детях младше 14 лет, имеющих российское гражданство, — в тех же ведомствах;
  • данные о документах, удостоверяющих личность гражданина РФ, выданных за пределами страны — отметку поставят в МВД.
  • информация о группе крови и резус-факторе — это можно сделать в государственных медорганизациях.

Накануне глава государства Владимир Путин снизил возраст принятия присяги на верность России до 14 лет.