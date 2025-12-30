Волгоградцы смогут поставить в паспорте до шести отметок с 2026 года

Такая возможность предусмотрена в пункте восемь положения о паспорте гражданина России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
В числе отметок:
- информация об идентификационном номере налогоплательщика, которая проставляется налоговыми органами и МВД;
- данные о номере записи единого федерального информационного регистра, который содержит сведения о населении страны — вносится теми же ведомствами;
- сведения о регистрации и расторжении брака — это можно сделать в органах ЗАГС и МВД;
- сведения о детях младше 14 лет, имеющих российское гражданство, — в тех же ведомствах;
- данные о документах, удостоверяющих личность гражданина РФ, выданных за пределами страны — отметку поставят в МВД.
- информация о группе крови и резус-факторе — это можно сделать в государственных медорганизациях.
Накануне глава государства Владимир Путин снизил возраст принятия присяги на верность России до 14 лет.