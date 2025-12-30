Ричмонд
Судебную систему Волгограда укрепили новыми кадрами

Президент России назначил четырех новых судей в областной и районный суды региона.

Источник: Комсомольская правда

Судейский корпус Волгоградской области пополнился новыми специалистами. Президент РФ подписал указ о назначении четырех судей на должности в судах общей юрисдикции региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуда.

Согласно официальному документу № 992 от 29 декабря 2025 года, в Волгоградский областной суд назначили сразу трех судей. К исполнению своих обязанностей приступят Алексей Агарков, Александр Чурюмов и Лариса Штапаук. Они пополнят состав облсуда и будут рассматривать наиболее сложные дела.

Еще одно назначение состоялось в Городищенском районном суде Волгоградской области. Его штат укрепила Антонина Подольская, которая теперь будет вершить правосудие на новой должности.