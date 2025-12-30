Судебную систему Волгограда укрепили новыми кадрами

Согласно официальному документу № 992 от 29 декабря 2025 года, в Волгоградский областной суд назначили сразу трех судей. К исполнению своих обязанностей приступят Алексей Агарков, Александр Чурюмов и Лариса Штапаук. Они пополнят состав облсуда и будут рассматривать наиболее сложные дела.