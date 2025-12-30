На улице Гайдара в Калининграде открыли новую спортивную площадку

На улице Гайдара в Калининграде обустроили спортивную площадку. На эти цели выделяли 3,5 миллиона рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Площадка располагается рядом с домами №№ 17−27. Там установили уличные тренажёры, площадки для футбола, волейбола и баскетбола.
«Мы обязательно продолжим работу по модернизации спортивной инфраструктуры, чтобы каждый житель города имел возможность заниматься спортом в комфортных и современных условиях. На 2026 год запланировано финансирование строительства и реконструкции ещё пяти спортивных объектов», — рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.
Всего в 2025 году на обустройство спортивных площадок в Калининграде направили более 140 миллионов рублей. Власти планировали привести в порядок восемь объектов в разных районах города. В следующем году запланировали обустройство ещё пяти мест для занятий спортом.