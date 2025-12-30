Как будет работать Интернет в новогодние праздники: в Госдуме дали ответ

Широкополосный домашний интернет и Wi-Fi в новогодние праздники в России будут работать без сбоев. Об этом в интервью ТАСС сообщил депутат Госдумы Андрей Свинцов.
Ограничения могут коснуться только работы мобильного интернета в новогоднюю ночь или любую другу, добавил парламентарий. А вот на домашний широкополосный интернет и Wi-Fi никаких ограничений не будет. Такой необходимости нет, объяснил парламентарий.
Свинцов добавил, что инфраструктура многократно испытывалась и перегрузки не фиксировались. Ограничения в мобильном интернете, если такие будут, — это вопрос безопасности.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предупредил, что на территории региона в новогодние праздники возможны отключения мобильного интернета.
До этого Минцифры опубликовал список сервисов, которые будут доступны при ограничении интернета.