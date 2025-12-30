Как в новогодние праздники работают почта, МФЦ и больницы в ЯНАО

Большинство учреждений закроются 31 декабря и 1 января.
В новогодние праздники учреждения социальной и медицинской сферы Ямала изменят график работы. Жителям округа рекомендуется заранее уточнить режим приема, чтобы спланировать визиты. URA.RU рассказывает, как будут работать больницы, амбулаторные службы, многофункциональные центры и почтовые отделения.
Больницы.
Амбулаторные службы Ноябрьска, Лабытнанги, села Мужи, окружного противотуберкулезного диспансера и СПИД-центра будут принимать пациентов 3 и 6 января. Центр общественного здоровья и медицинской профилактики проведет осмотры 5 января.
Поликлиники Нового Уренгоя, Салехарда, Муравленко, Губкинского, Тарко-Сале, Яр-Сале, Тазовского и Надыма работают 3, 6, 9 и 10 января. В эти же даты пациентов принимают психоневрологические диспансеры Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя.
Неотложная и экстренная помощь.
Кабинеты неотложной помощи для пациентов с ОРВИ открыты со 2 по 6 января и с 8 по 10 января. В указанные дни педиатры и терапевты осуществляют выезды на дом.
На праздничный период сохранены выдача рецептов и резерв коечного фонда по профильным направлениям. С 30 декабря по 12 января служба медицины катастроф переведена в режим повышенной готовности. Бригады скорой медицинской помощи работают круглосуточно.
МФЦ.
Многофункциональные центры в новогодние праздники приостановят прием посетителей. С 31 декабря по 11 января во всех офисах объявлены выходные. С 12 января все отделения МФЦ возобновят работу в штатном режиме.
Почта.
Отделения почты в ЯНАО также изменят режим работы в праздничные дни. Выходными объявлены 31 декабря, а также 1, 2 и 7 января. 30 декабря и 6 января большинство почтовых отделений завершат обслуживание на час раньше. Точный режим работы конкретного отделения можно уточнить заранее.