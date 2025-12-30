Володин рассказал, какие законы вступят в силу в январе

Володин заявил, что со следующего года повысятся штрафы за навязывание платных допуслуг.
В январе 2026 года вступят в силу законы, направленные на защиту и сохранение исторической памяти, укрепление суверенитета и экономической безопасности страны, а также на обеспечение защиты прав граждан. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Законы, вступающие в силу в январе (часть вторая) (…) Защита и сохранение исторической памяти. В нашей стране появится новая памятная дата: 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов», — написал Володин в своем аккаунте Max.
Он также сообщил, что в следующем месяце начнет действовать закон, который регулирует вопросы увековечения памяти. По его словам, важно не допускать попыток переписать историю и передать правдивую информацию о событиях тех лет следующим поколениям. Кроме того, вступит в силу закон, направленный на укрепление суверенитета и экономической безопасности страны. Сейчас против России действует 30 711 санкций. Специальные антисанкционные меры в экономике будут продлены на 2026 год.
Володин добавил, что часть изменений направлена на усиление ответственности бизнеса перед людьми. С января увеличиваются штрафы для банков и операторов связи за нарушения закона, в том числе за навязывание платных дополнительных услуг при заключении договоров и подключении сервисов. Вводятся ограничения на рекламу услуг по банкротству граждан, чтобы сократить число недобросовестных предложений на этом рынке и защитить людей в сложной финансовой ситуации.
С 1 января 2026 года также начнет действовать пакет новых социальных законов, которые направлены на рост доходов граждан, поддержку семей, помощь участникам СВО, а также ужесточение ряда правил. Так, например, МРОТ вырастет более чем на 20% — до 27 093 рублей, увеличится прожиточный минимум, страховые пенсии повысят на 7,6%.
Участникам спецоперации и их семьям продлят кредитные каникулы и предоставят льготы по транспортному и земельному налогам. Одновременно ужесточаются меры для части граждан: иноагенты лишаются налоговых льгот и будут платить НДФЛ по ставке 30%. Усилится контроль за мигрантами за счет более быстрого обмена данными о детях-мигрантах между МВД и органами образования.