Володин рассказал, какие законы вступят в силу в январе

Он также сообщил, что в следующем месяце начнет действовать закон, который регулирует вопросы увековечения памяти. По его словам, важно не допускать попыток переписать историю и передать правдивую информацию о событиях тех лет следующим поколениям. Кроме того, вступит в силу закон, направленный на укрепление суверенитета и экономической безопасности страны. Сейчас против России действует 30 711 санкций. Специальные антисанкционные меры в экономике будут продлены на 2026 год.