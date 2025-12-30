Умер пресс-офицер Московского военного округа Дмитрий Шутов, выполнявший в последние дни жизни боевые задачи на купянском направлении, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В некрологе газеты «Красная Звезда» отмечается, что Шутов участвовал в спецоперации на Украине с первых дней, организовывая в составе пресс-центра группировки войск «Запад» работу сотрудников СМИ. На должность офицера пресс-службы Московского военного округа его назначили в прошлом году.
«Благодаря его совместному с российскими журналистами труду в свет вышли сотни новостных репортажей, газетных публикаций и материалов в интернет-изданиях о ежедневной боевой работе военнослужащих ВС РФ. Для того чтобы Россия знала о подвигах своих защитников, он, рискуя жизнью, раз за разом вместе со съемочными группами и журналистами отправлялся на огневые позиции орудий, в пункты временной дислокации подразделений и в районы сосредоточения войск в зоне СВО», — подчеркивается в публикации.
Добавляется, что в 2020 году Шутов организовывал освещение деятельности ВС РФ в Сирии.