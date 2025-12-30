Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент РУз встретился с послом Саудовской Аравии, завершающим дипмиссию в Узбекистане

За большой вклад в укрепление узбекско-саудовских отношений дружбы и многостороннего партнерства Шавкат Мирзиёев вручил Юсуфу ал-Утайби орден «Дустлик».

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял посла Саудовской Аравии Юсуфа ал-Утайби, завершающего дипломатическую миссию в Узбекистане, сообщает пресс-служба главы республики.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Саудовская Аравия Юсуфа ал-Утайби, завершающего свою дипломатическую миссию в стране. Глава государства особо отметил плодотворную деятельность и личный вклад посла Саудовской Аравии в развитие и укрепление узбекско-саудовских отношений всестороннего партнерства», — говорится в сообщении.

Стороны отметили установившийся системный диалог и активные контакты на разных уровнях, динамичный рост объемов товарооборота, прямых инвестиций, числа совместных предприятий, портфель проектов с ведущими саудовскими компаниями превысивший $27 млрд, активизацию культурно-гуманитарного обмена.

В октябре этого года с большим успехом прошли Дни культуры Узбекистана в Саудовской Аравии. Республика приняла участие в Международной книжной выставке в Эр-Рияде.

Лидер Узбекистана передал слова благодарности Правительству Саудовской Аравии за созданные благоприятные условия для совершения соотечественниками Хаджа и Умры.

«В завершение встречи за большой вклад в укрепление узбекско-саудовских отношений дружбы и многостороннего партнерства Президент Узбекистана вручил Юсуфу ал-Утайби орден “Дустлик”, — говорится в сообщении.

В свою очередь посол выразил признательность лидеру республики за высокую оценку его дипломатической миссии, а также поблагодарил за всемерную поддержку развития полномасштабного сотрудничества Узбекистана и Саудовской Аравии.