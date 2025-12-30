Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беременной блогерше Лерчек сделали операцию

Беременной блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек), которая находится под домашним арестом и беременна, сделали операцию в частной клинике.

Беременной блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек), которая находится под домашним арестом и беременна, сделали операцию в частной клинике. Об этом в соцсетях написал отец её ребёнка, Луис Сквиччиарини.

Сквиччиарини сообщил, что Чекалину экстренно госпитализировали и успешно прооперировали под наркозом.

«Операция прошла хорошо. Надеемся, Новый год уже встретим дома», — добавил он.

Адвокат блогерши отказался раскрывать детали её состояния и причины госпитализации. Ранее 33-летняя Чекалина говорила, что будет рожать в марте. От бывшего мужа у нее уже есть трое детей.

По версии следствия, Чекалины вместе с партнёром перевели огромную сумму денег на счёт фирмы в ОАЭ, подделав для банка документы. Соучастник уже признал вину, его дело рассмотрят отдельно в январе.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.