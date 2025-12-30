Беременной блогерше Лерчек сделали операцию

Беременной блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек), которая находится под домашним арестом и беременна, сделали операцию в частной клинике. Об этом в соцсетях написал отец её ребёнка, Луис Сквиччиарини.
Сквиччиарини сообщил, что Чекалину экстренно госпитализировали и успешно прооперировали под наркозом.
«Операция прошла хорошо. Надеемся, Новый год уже встретим дома», — добавил он.
Адвокат блогерши отказался раскрывать детали её состояния и причины госпитализации. Ранее 33-летняя Чекалина говорила, что будет рожать в марте. От бывшего мужа у нее уже есть трое детей.
По версии следствия, Чекалины вместе с партнёром перевели огромную сумму денег на счёт фирмы в ОАЭ, подделав для банка документы. Соучастник уже признал вину, его дело рассмотрят отдельно в январе.
