Главные мемы уходящего года

— Кроме того, некоторые мемы шутят над злободневными темами: так человек понимает, что не его одного волнуют те или иные вопросы. Ну или есть мемы, которые уместно использовать в повседневной жизни, вроде того же «Окак». Благодаря им можно сделать диалоги более позитивными, добавив в них нотку юмора, — рассуждает Осипенкова.