Главные мемы уходящего года

Каждый год интернет плодит безграничное число мемов. Одни забываются спустя пару дней, другие становятся чуть ли не крылатыми выражениями. «Вечерняя Москва» вместе с СММ-специалистом Алиной Осипенковой вспомнила яркие шутки уходящего года.
Мемы не требуют от нас сильной мозговой активности. После тяжелого дня на работе полистать ленту и посмеяться — один из способов расслабиться и отвлечься от стресса, отмечает эксперт.
— Кроме того, некоторые мемы шутят над злободневными темами: так человек понимает, что не его одного волнуют те или иные вопросы. Ну или есть мемы, которые уместно использовать в повседневной жизни, вроде того же «Окак». Благодаря им можно сделать диалоги более позитивными, добавив в них нотку юмора, — рассуждает Осипенкова.
Кроме того, некоторые компании используют мемы в своей рекламе — повышают лояльность аудитории.
Ну и ну.
Черный кот в капюшоне…. По его взгляду видно: ему этот мир абсолютно не понятен. Картинку прикрепляют, когда хотят показать удивление. Правда, часто оно имеет негативный оттенок.
Акула на спорте.
Серия картинок, сгенерированных ИИ, появилась в начале 2025 года. Среди них и акула в кедах. Что сделало ее популярной — непонятно….
Мягко отвадить неприятелей.
На видео мама-блогер объясняла дочери, как действовать, если ее кто-то обижает. Один из шагов — обозначить границы и остановить другого человека. Видео стало вирусным. В итоге фразу «Стоп, мне неприятно!» начали использовать как мягкую форму обозначить свои эмоции, вызванные действиями другого человека.
Сделали выбор сами.
Автором фразы стал 36-летний сын телеведущей и свахи Розы Сябитовой — Денис. Ответом «Сам решу» он хотел уйти от неприятного для него вопроса о личной жизни. Теперь люди в сети используют это фразу, чтобы обозначить, в какой вопрос посторонним лучше не лезть.
Даешь интеллигента.
Фотография блогера Яна Топлеса разлетелась по сети. Самое интересное — что на ней нет никакой надписи. Да и смысла большого тоже нет. Несмотря на это, фото стало попадать в абсолютно не связанные с ним видео и даже засветилось на Таймс-сквер. Пользователи сети все еще спорят: это метаирония или постирония.
Не злите птичку.
Наверное, последний мем уходящего года. Даже не мем, а смешная картинка, которую присылают в ответ на некоторые вопросы. Вот уж неясно, что в этом так нравится людям: нахмуренная птица или само слово. Но его уже заменяют и на другие крылатые фразы.