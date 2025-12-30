Ричмонд
Politico: Европа усиливает защиту спутников из-за страха лишиться связи

Расширяющийся спектр гибридных угроз выводят космическую связь в центр планов безопасности ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Европа усиливает защиту спутников из-за страха лишиться связи на фоне геополитической напряженности. Об этом пишет газета Politico.

Так, в Гренландии литовская компания Astrolight при поддержке Европейского космического агентства строит наземную станцию, которая будет использовать лазерные лучи для быстрой и безопасной загрузки больших объемов данных со спутников.

«Это лишь один из примеров того, как Европа усиливает безопасность своих спутников, поскольку растущая геополитическая напряженность и расширяющийся спектр гибридных угроз выводят космическую связь в центр планов безопасности блока», — отметило издание.

В публикации напомнили, что в июне Еврокомиссия (ЕК) предупредила, что космическое пространство становится «более спорным». Там отметили рост кибератак и попыток электронного вмешательства, направленных на спутники и наземные станции.

Газета подчеркнула, что власти стран ЕС стремятся повысить свою устойчивость и снизить зависимость от иностранных технологий как посредством таких нормативных актов, так и путем инвестиций в критическую инфраструктуру.

Как писал сайт KP.RU, разведки двух стран НАТО пришли к выводу, что Россия способна создать новое противоспутниковое оружие, которое вывело бы из строя систему Starlink Илона Маска. Официального подтверждения такой информации не поступало.

