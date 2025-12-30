До Калининграда добрался только борт из Ижевска, в Храброво отложили почти 40 рейсов

Вечерние рейсы, которые должны были вылететь в Калининград утром, снова отложили. Пассажиры в Перми ожидают посадку уже почти сутки, если вылет снова задержат, то люди рискуют встретить Новый год в лучшем случае в воздухе. Изменения в расписании коснулись всех направлений и лайнеров, которые должны были приземлиться до 12:00.