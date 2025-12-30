Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

33 дома в цыганском поселке Волгограда обесточили из-за долгов и самоуправства

Очередной рейд провели энергетики ПАО «Волгоградэнергосбыт» совместно с сотрудниками полиции и ПАО «Россети Юг» — «Волгоградэнерго» накануне, 29 декабря, на территории цыганского поселка в Советском районе областного центра.

Источник: ПАО «Волгоградэнергосбыт»

Целью поверочных мероприятий стало выявление и пресечение несанкционированного подключения к электрическим сетям, бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. Также специалисты проверили, как должники соблюдают введенный ранее режим ограничения.

В результате выявлено 33 факта нарушений, в связи с чем домовладения должников, а также тех, кто вновь самовольно подключился к сетям, были отрезаны от электроснабжения.

В ПАО «Волгоградэнергосбыт» подчеркнули, что подобные рейды направлены на защиту интересов добросовестных потребителей, которые исправно платят за свет, а также на обеспечение безопасности электросетевого хозяйства региона.

В организации также предостерегли потребителей о необходимости своевременной оплаты за электроэнергию и о недопустимости самовольных подключений и вмешательств в работу приборов учета.