Об основных изменениях в 2026 году напомнили нижегородцам

С 1 января 2026 года в России, включая Нижегородскую область, вступят в силу изменения, касающиеся финансовой, социальной и трудовой жизни граждан. Рассмотрим основные из них.
Во-первых, произойдет увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей. По сравнению с текущим значением в 22 440 рублям рост составит почти 21%, или 4653 рубля. Важно отметить, что в регионах, не установивших собственный МРОТ, действует федеральный показатель, как и в Нижегородской области.
Повышение МРОТ, как известно, оказывает влияние на размер зарплат, социальных пособий и выплат. В частности, это приведет к:
Корректировке окладов и компенсаций, рассчитываемых пропорционально окладу, в первую очередь, связанных с работой в ночное время, сверхурочной работой, работой в праздничные дни, а также доплат за совмещение должностей.
Увеличению минимальных размеров пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.
Росту алиментов на содержание детей, поскольку размер удержаний зависит от заработной платы. Для работников северных территорий повышение МРОТ будет особенно заметным, так как минимальная заработная плата с учетом коэффициентов составит от 30 до 50 тысяч рублей.
Во-вторых, с 2026 года система призыва на военную службу станет функционировать в течение всего года. Медицинские осмотры, психологическое тестирование и заседания призывных комиссий будут проводиться без перерывов. Ранее призывная кампания проходила дважды в год: весной (с начала апреля до середины июля) и осенью (с начала октября до конца декабря).
После получения повестки, независимо от того, обычной или электронной, гражданин обязан явиться в военкомат в течение месяца. После регистрации повестки в электронном реестре воинского учета, военнообязанным запрещено покидать территорию страны.
Значительно усиливается ответственность за несвоевременное информирование военкомата об изменениях в следующих данных: семейное положение, образование, место обучения, место работы, занимаемая должность.
За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей. За утаивание информации о смене места жительства штраф будет более существенным: от десяти до двадцати тысяч рублей.
Для подтверждения уважительной причины необходимо предоставить листок нетрудоспособности, медицинскую справку, справку о болезни родственника, свидетельство о смерти, справку из органов местного самоуправления о стихийном бедствии, справку МЧС о пожаре или заключение санитарно-эпидемиологической службы.
Несвоевременная явка в военкомат влечет за собой штрафные санкции в размере от десяти до тридцати тысяч рублей. Помимо этого, в личном кабинете на портале «Госуслуги» может появиться уведомление об ограничениях, например, о лишении права управления транспортным средством.
Также в 2026 году при заселении в отеле, помимо паспорта, будет допустимо предъявление водительских прав или заграничного паспорта. Военнослужащим разрешается использование военного билета для этой цели.
Специалисты считают, что возможность регистрации в гостинице с использованием водительского удостоверения значительно облегчит пребывание автолюбителей, составляющих не менее половины от общего числа заселений по стране. Размещение по загранпаспорту будет удобным для пассажиров, следующих транзитом, или в ситуациях, когда требуется ожидание между авиарейсами.
Предполагается, что увеличение списка разрешенных документов, принимаемых при заселении, положительно скажется на увеличении объемов посещаемости туристами. Внутренний туризм в России демонстрирует устойчивый рост. К примеру, в период с января по июнь 2025 года число поездок по стране составило 41,4 миллиона, что почти на 7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Нижегородский регион, к слову, завершает год с рекордным туристическим потоком — свыше 5 миллионов человек, подтверждая свой статус одного из пяти самых привлекательных направлений для путешествий по России.
Ранее Нижегородская область стала одним из лидеров России по обработке отходов.