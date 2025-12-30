Ford подал еще 10 заявок на регистрацию товарных знаков в России

Американская компания Ford Motor Company подала еще 10 заявок на регистрацию товарных знаков в России. Заявки поступили 24 декабря из США от компании «Форд мотор компани».
Почти все товарные знаки, за исключением Lincoln, регистрируются только по одному классу международной классификации товаров и услуг — № 12. Он охватывает автомобили и их комплектующие.
Товарный знак Lincoln заявлен сразу по трем классам МКТУ. Помимо класса № 12, он включает № 35 и № 37, которые связаны с продажей и рекламой автомобилей, а также с ремонтом транспортных средств.
Среди поданных заявок — названия популярных моделей Ford, включая Bronco, Expedition, Explorer, F-150, Mustang, Ranger, Tourneo и Transit. Также компания подала документы на регистрацию бренда Lincoln и его логотипа, под которым выпускаются автомобили люкс-класса, передает ТАСС.
До этого немецкая компания Puma зарегистрировала в России два товарных знака с изображением пумы. При этом в марте 2022 года Puma приостановила продажи своей продукции на российском рынке. Срок действия зарегистрированных товарных знаков на территории России установлен до 26 августа 2034 года.