Ford подал еще 10 заявок на регистрацию товарных знаков в России

До этого немецкая компания Puma зарегистрировала в России два товарных знака с изображением пумы. При этом в марте 2022 года Puma приостановила продажи своей продукции на российском рынке. Срок действия зарегистрированных товарных знаков на территории России установлен до 26 августа 2034 года.