Снежный коллапс на трассе Джубга-Сочи создал многокилометровую пробку

Обильный снегопад привел к серьезным перебоям в транспортном сообщении на федеральной трассе Джубга — Сочи. Наиболее критическая обстановка сложилась на участке Мамайского перевала, где образовалась многокилометровая затор из автомобилей. Дорожное движение на этом направлении фактически парализовано.