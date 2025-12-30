Ричмонд
Снежный коллапс на трассе Джубга-Сочи создал многокилометровую пробку

Наиболее критическая обстановка сложилась на участке Мамайского перевала.

Источник: KrasnodarMedia.su

Обильный снегопад привел к серьезным перебоям в транспортном сообщении на федеральной трассе Джубга — Сочи. Наиболее критическая обстановка сложилась на участке Мамайского перевала, где образовалась многокилометровая затор из автомобилей. Дорожное движение на этом направлении фактически парализовано.

Для ликвидации последствий снежной стихии и регулирования потока машин дорожные службы и сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим работы. Все силы брошены на расчистку полотна и помощь водителям, оказавшимся в пробке.

Непогода внесла коррективы и в работу воздушной гавани Сочи. Аэропорт продолжает принимать и отправлять рейсы по фактическим метеоусловиям, которые остаются сложными. Два воздушных судна, летевшие в город, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Десятки авиарейсов на прилет и вылет из олимпийской столицы задерживаются. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о времени отправления и прибытия у своих авиакомпаний.

Как ранее сообщало информагентство, Краснодар пережил рекордно холодную ночь с начала зимы.