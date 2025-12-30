Муж погибшей при пожаре в «Зимней вишне» добился компенсации в еще 1 млн рублей

В 2021 году суд в Кемерово огласил приговор по второму уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Фигуранты дела получили от 7 до 18 лет лишения свободы за получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и отмывание денег.