Муж погибшей при пожаре в «Зимней вишне» добился компенсации в еще 1 млн рублей

Вячеслав Селезень, у которого в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибла жена, в суде добился компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей. Об этом говорится в материалах суда.
Известно, что, согласно приговору суда, Селезень уже получил более 5 млн компенсаций и выплат после смерти супруги на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». После он требовал еще 5 млн компенсации.
В своем иске ранее мужчина отметил, что его супруга погибла в результате бездействия экс-начальника инспекции стройнадзора Танзили Комковой и начальника отдела Светланы Шенгерей, которые ранее уже получили сроки по делу о резонансном пожаре.
Селезень также подчеркнул, что после гибели жены его жизнь полностью изменилась и появились проблемы со здоровьем.
В 2021 году суд в Кемерово огласил приговор по второму уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Фигуранты дела получили от 7 до 18 лет лишения свободы за получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и отмывание денег.
В частности, экс-глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова была приговорена к 18 годам лишения свободы.