Московская полиция предупредила об ответственности за использование пиротехники

Общественный деятель и эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь предупредил, что покупать живую елку необходимо только в проверенных местах, так как в противном случае можно получить административный штраф до пяти тысяч рублей за приобретение и хранение заведомо незаконно заготовленной древесины.