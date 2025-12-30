Московская полиция предупредила об ответственности за использование пиротехники

Столичные полицейские напомнили гражданам об ответственности за нарушение правил использования пиротехнических изделий. В пресс-службе регионального МВД РФ не рекомендуют использовать пиротехнику в связи с провокациями.
Не допускается использование петард, фейерверков, ракет и прочих пиротехнических изделий внутри помещений, с балконов и лоджий, в близости от жилых домов и хозяйственных сооружений, а также на территории объектов транспортной инфраструктуры.
— Нарушение правил использования пиротехнических изделий также влечет установленную законом ответственность в соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), — утончили правоохранители в беседе с ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что в новогоднюю ночь фейерверки запретят запускать в ряде регионов России.
Общественный деятель и эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь предупредил, что покупать живую елку необходимо только в проверенных местах, так как в противном случае можно получить административный штраф до пяти тысяч рублей за приобретение и хранение заведомо незаконно заготовленной древесины.