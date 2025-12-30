Новые детали появились по ситуации с аварией на ТЭЦ в Ангарске

IrkutskMedia, 30 декабря. В правительстве Иркутской области сообщили, что ООО «БЭК» не полностью освоило ранее заложенные в тариф средства на ремонт. Требованием компании о повышении тарифов для модернизации изношенной инфраструктуры, включая ТЭЦ-9 в Ангарске, отклонено властями. В правительстве регионе отметили, что решение финансовых проблем за счет населения недопустимо.
Такая информация от правительства Приангарья содержится в ответе на запрос «Ведомостей. Страна».
Напомним, авария на ТЭЦ-9 в Ангарске произошла 7 декабря. Тогда без теплоснабжения осталось около 167 тысяч жителей города. Гендиректор ООО «БЭК» Олег Причко направлял письмо губернатору Приангарья Игорю Кобзеву. В документе глава компании сообщил о серьезном износе теплосетей и исчерпанном ресурсе турбин, подчеркнув риск аварий и сбоев в теплоснабжении. Основной причиной Олег Причко назвал недостаточное финансирование ремонта и предложил увеличить тарифы на тепло.
В облправительстве сообщили, что гендиректор предлагал властям повысить предельный индекс роста платы за ЖКУ до 22%. Власти подчеркнули, что такое требование энергетиков не было подкреплено конкретными техническими актами и что повышение тарифов для решения проблем частной компании «серьезно отразиться» на населении.
Добавим, что в долгосрочное перспективе решения проблем инвестпрограмма БЭК на 2025−2028 годы предусматривает 2,2 млрд рублей на реконструкцию и модернизацию ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10. При этом в правительстве Приангарья обратили внимание на тот факт, что в 2021—2023 годах БЭК не выполнила в полном объеме запланированные мероприятия на 749 млн рублей, которые были учтены в тарифе.
«Руководство “БЭК” не предлагает иных, нетарифных источников финансирования для модернизации сетей и оборудования», — добавили в правительстве региона.
Власти также отметили, что ТЭЦ-9 — это филиал БЭК, которая входит в Группу Эн+. В связи с этим правительство региона не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность частных компаний и контролировать состояние их оборудования. Надзор за энергообъектами ведется Ростехнадзором, который ранее выдал компании паспорт готовности к отопительному периоду 2025−2026 годов.
Ранее агентство сообщало, что ситуация в сфере теплоснабжения Иркутской области вновь стала остро обсуждаемой после аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске и попыток поднять тарифы в крупных муниципалитетах региона. Кроме того, еще больший резонанс вызвала дивидендная политика ЭН+ Гидро, бенефициарным владельцем которой является ЭН+ Груп. В местных тг-каналах (18+) уже озвучивались факты о выплате почти 100 млрд рублей дивидендов и иных платежей. Все это происходит на фоне заявления энергетиков о нехватке средств для ремонта сетей и публичной позиции энергохолдинга о невыплате дивидендов акционерам.