Новые детали появились по ситуации с аварией на ТЭЦ в Ангарске

Ранее агентство сообщало, что ситуация в сфере теплоснабжения Иркутской области вновь стала остро обсуждаемой после аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске и попыток поднять тарифы в крупных муниципалитетах региона. Кроме того, еще больший резонанс вызвала дивидендная политика ЭН+ Гидро, бенефициарным владельцем которой является ЭН+ Груп. В местных тг-каналах (18+) уже озвучивались факты о выплате почти 100 млрд рублей дивидендов и иных платежей. Все это происходит на фоне заявления энергетиков о нехватке средств для ремонта сетей и публичной позиции энергохолдинга о невыплате дивидендов акционерам.