Тарасова назвала Овечкина лучшим спортсменом года в России

Татьяна Тарасова назвала нападающего «Вашингтона» лучшим спортсменом 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, назвала имя спортсмена, которого считает главным в России в 2025 году. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Тарасова отдала предпочтение Александру Овечкину, нападающему и капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс».

«Для меня он лучший», — отметила она.

Напомним, в 2025 году Александр Овечкин побил исторический рекорд Уэйна Гретцки, став автором наибольшего числа голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее боксер Костя Цзю назвал Владимира Путина человеком года, а Овечкина — спортсменом года.