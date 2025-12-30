Тарасова назвала Овечкина лучшим спортсменом года в России

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, назвала имя спортсмена, которого считает главным в России в 2025 году. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Тарасова отдала предпочтение Александру Овечкину, нападающему и капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс».
«Для меня он лучший», — отметила она.
Напомним, в 2025 году Александр Овечкин побил исторический рекорд Уэйна Гретцки, став автором наибольшего числа голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
Ранее боксер Костя Цзю назвал Владимира Путина человеком года, а Овечкина — спортсменом года.