В Татарстане участки для многодетных обеспечат дорогами и водой

Прокуратура Камско-Устьинского района через суд добилась обеспечения земельных участков для многодетных семей в селе Теньки необходимой инфраструктурой. Ранее выделенные участки не имели подъездных дорог, централизованного водоснабжения, газа и электричества, что делало невозможным строительство и проживание.