В Татарстане участки для многодетных обеспечат дорогами и водой

Прокуратура Камско-Устьинского района через суд добилась обеспечения земельных участков для многодетных семей в селе Теньки необходимой инфраструктурой. Ранее выделенные участки не имели подъездных дорог, централизованного водоснабжения, газа и электричества, что делало невозможным строительство и проживание.
Иск был подан против местного исполкома и Кабинета министров республики. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав органы власти устранить нарушения. Однако, как отмечается, решение может быть обжаловано ответчиками.
Надзорное ведомство продолжает контролировать ситуацию, чтобы гарантировать восстановление прав многодетных семей.
