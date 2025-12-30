Овчинский: определены подрядчики строительных работ по трем проектам КРТ

Стали известны подрядчики строительных работ в рамках реализации проектов комплексного развития территорий в Южном, Юго-Восточном и Восточном административных округах столицы. Их определил Московской фонд реновации жилой застройки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
Подрядчики, определенные в рамках тендеров, будут строить жилье по реновации, а также объекты социальной и транспортной инфраструктуры в трех столичных районах: Кузьминки, Гольяново и Даниловский.
«В рамках трех лотов планируется строительство 14 жилых комплексов для реализации программы реновации, возведение социальных объектов, а также благоустройство территорий. В частности, на Павловской улице в Южном административном округе на территории площадью более 2,2 гектара появится жилой дом с площадью квартир свыше 24 тысяч квадратных метров, а также подстанция скорой помощи на 15 машино-мест», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
В районе Кузьминки на площади почти пять гектаров планируется возвести семь новых жилых зданий. Они расположатся на улицах Зеленодольской и Академика Скрябина, а также на Волжском бульваре и Волгоградском проспекте. Кроме того, в районе Гольяново построят ещё шесть жилых комплексов. На территории более 8,5 гектара проведут комплексное благоустройство и проложат дороги местного значения.
Московский фонд реновации будет следить за качеством и соблюдением сроков строительства всех объектов в рамках программы комплексного развития территорий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что темпы реализации программы реновации будут наращиваться. По его словам, в этом году введут почти два миллиона квадратных метров жилья. Благодаря этому столичный фонд реновации станет крупнейшим в России по объемам строительства. Число москвичей, которые с начала программы уже получили ключи от новых квартир, провели смотровые или переехали, уже достигло 250 тыс. человек. В дальнейшем темпы реализации будут только расти. Этому способствует освобождение новых площадок, а также включение в программу дополнительных территорий в рамках комплексного развития. Всё это позволяет наращивать масштабы и скорость переселения.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она охватывает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Собянин поручил удвоить темпы реализации программы реновации. Столица является одним из лидеров среди регионов по объему строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».