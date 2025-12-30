Овчинский: определены подрядчики строительных работ по трем проектам КРТ

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что темпы реализации программы реновации будут наращиваться. По его словам, в этом году введут почти два миллиона квадратных метров жилья. Благодаря этому столичный фонд реновации станет крупнейшим в России по объемам строительства. Число москвичей, которые с начала программы уже получили ключи от новых квартир, провели смотровые или переехали, уже достигло 250 тыс. человек. В дальнейшем темпы реализации будут только расти. Этому способствует освобождение новых площадок, а также включение в программу дополнительных территорий в рамках комплексного развития. Всё это позволяет наращивать масштабы и скорость переселения.