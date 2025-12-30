Глава Роскосмоса встретился с участниками акции «Елка желаний» и вручил им подарки

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов встретился с участниками акции «Елка желаний» и вручил им подарки. В мероприятии приняли участие дети из разных регионов страны.
10-летний Гамлет из Самары мечтал побывать в Москве, Гордей из Архангельска хотел посетить «СоюзМультПарк», а Роман из Алчевска в ЛНР попросил конструктор. Все эти желания были исполнены в рамках акции.
Дмитрий Баканов пригласил ребят вместе с родителями в Москву и организовал для них праздничную программу. Дети посетили Музей космонавтики и павильон «Космос и авиация» на ВДНХ, где для них провели экскурсии, а в «СоюзМультПарке» их ждала специальная новогодняя программа.
День завершился чаепитием с участием Дмитрия Баканова, семей детей и космонавта Александра Гребенкина. Ребята задавали вопросы о космосе и получили подарки. Глава Роскосмоса отметил, что акция «Елка желаний» стала доброй традицией, и за семь лет было исполнено более 320 тысяч детских новогодних желаний, передают «Известия».
Волонтер Владимир Смирнов, известный как Кохомский Дед Мороз, вновь выезжает к детям, чтобы поздравить ребят с зимними праздниками в рамках отдельной программы проекта «Новый Год — в новые регионы».