Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Роскосмоса встретился с участниками акции «Елка желаний» и вручил им подарки

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов встретился с участниками акции «Елка желаний» и вручил им подарки. В мероприятии приняли участие дети из разных регионов страны.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов встретился с участниками акции «Елка желаний» и вручил им подарки. В мероприятии приняли участие дети из разных регионов страны.

10-летний Гамлет из Самары мечтал побывать в Москве, Гордей из Архангельска хотел посетить «СоюзМультПарк», а Роман из Алчевска в ЛНР попросил конструктор. Все эти желания были исполнены в рамках акции.

Дмитрий Баканов пригласил ребят вместе с родителями в Москву и организовал для них праздничную программу. Дети посетили Музей космонавтики и павильон «Космос и авиация» на ВДНХ, где для них провели экскурсии, а в «СоюзМультПарке» их ждала специальная новогодняя программа.

День завершился чаепитием с участием Дмитрия Баканова, семей детей и космонавта Александра Гребенкина. Ребята задавали вопросы о космосе и получили подарки. Глава Роскосмоса отметил, что акция «Елка желаний» стала доброй традицией, и за семь лет было исполнено более 320 тысяч детских новогодних желаний, передают «Известия».

Волонтер Владимир Смирнов, известный как Кохомский Дед Мороз, вновь выезжает к детям, чтобы поздравить ребят с зимними праздниками в рамках отдельной программы проекта «Новый Год — в новые регионы».