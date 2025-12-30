Ричмонд
Ученые заявили, что аутизм и СДВГ можно выявить по положению таза ребенка

Исследователи из Японии и Италии обнаружили, что у детей с аутизмом и СДВГ меняется положение таза, что вызывает появление «утиной попки».

Ученые из Италии и Японии обнаружили, что у детей с аутизмом (РАС) и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) меняется положение таза, что способствует появлению «утиной попки», материал из Daily Mail перевел aif.ru.

Предположительно, это может быть связано с ходьбой на носках или длительным сидением в повторяющихся позах, что приводит к напряжению в сгибателях бедра и способствует наклону таза.

Врачи из Научного института исследований, госпитализации и здравоохранения Италии использовали 3D-анализ движения — дети ходили на беговой дорожке в симуляторе виртуальной реальности, так эксперты отслеживали движения детей с аутизмом и без него.

Анализ показал, что у аутичного ребёнка таз слишком сильно наклоняется вперёд, когда его ноги касаются земли во время ходьбы, бедра выгибаются вперёд сильнее обычного, кроме того, было зафиксировано меньше движения в голеностопе.

Также исследователи из Японии проанализировали походку мальчиков в возрасте от девяти до десяти лет с СДВГ и без него. Они обнаружили, что у детей с СДВГ таз был больше наклонён вперёд, примерно на 4,5 градуса в среднем, также они ходили быстрее. По мнению врачей, этот наклон был тесно связан с их гиперактивными и импульсивными симптомами.

Автор материала подчеркивает, что установить диагноз только по одному симптому невозможно, необходим комплексный подход. Важно вовремя обратиться к специалистам, а не заниматься самостоятельной коррекцией.

