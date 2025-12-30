Ученые заявили, что аутизм и СДВГ можно выявить по положению таза ребенка

Также исследователи из Японии проанализировали походку мальчиков в возрасте от девяти до десяти лет с СДВГ и без него. Они обнаружили, что у детей с СДВГ таз был больше наклонён вперёд, примерно на 4,5 градуса в среднем, также они ходили быстрее. По мнению врачей, этот наклон был тесно связан с их гиперактивными и импульсивными симптомами.