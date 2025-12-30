Умер экс-футболист «Шинника» Иван Зынин

«Футбольный клуб “Шинник” с глубоким прискорбием извещает, что сегодня ночью на 33-м году жизни не стало тренера академии “Шинник”, бывшего игрока команды Ивана Николаевича Зынина. Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ивана Николаевича», — говорится в сообщении клуба.