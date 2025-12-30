Умер экс-футболист «Шинника» Иван Зынин

Бывший футболист ярославского «Шинника» Иван Зынин скончался на 33-м году жизни. Об этом сообщили в клубе Первой лиги.
«Футбольный клуб “Шинник” с глубоким прискорбием извещает, что сегодня ночью на 33-м году жизни не стало тренера академии “Шинник”, бывшего игрока команды Ивана Николаевича Зынина. Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ивана Николаевича», — говорится в сообщении клуба.
Причины смерти экс-спортсмена не уточняются. В заявлении также отмечается, что ярославский футбол понёс большую утрату.
Иван Зынин был воспитанником «Шинника». В сезоне 2014/15 он провёл три матча за основную команду в Футбольной национальной лиге, после завершения игровой карьеры работал тренером в академии клуба.
Ранее сообщалось о медицинском инциденте на Кубке Африки: вратарь сборной Судана Мохаммед Мустафа Монгед потерял сознание во время матча, однако после оказания помощи смог продолжить игру. Врачи не выявили у футболиста серьёзных проблем со здоровьем.