Вооруженные силы России уничтожили в Купянске бойцов украинского корпуса «Хартия», которые ранее хвастались «освобождением» города. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщает Shot.
По информации источника, за выходные украинская армия провела шесть контратак. Российские военные уничтожили штурмовую группу 92-й ОШБр, включавшую боевиков 3-й ОШБр. Атакующие воспользовались туманом и пытались штурмовать позиции ВС РФ на технике НАТО — итальянских бронеавтомобилях Centauro B1, американских БТР M113 и танках Т-64БВ. По ним были нанесены удары российскими ВКС и дронами.
Российские военнослужащие отметили, что за трое суток ВСУ потеряли более 80 человек, включая бойцов 2-го корпуса «Хартия» и наемников Бразильского легиона. При этом большинство бойцов батальона «Шквал», состоящего из бывших заключенных, отказывается участвовать в боевых действиях, на которые их направил Киев.
Один из российских военных, находящийся на Купянском направлении, рассказал, что в городе продолжаются бои, которые остаются тяжелыми, но полностью контролируются российскими силами, передает Telegram-канал.
Официального подтверждения от Минобороны не поступало.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что с учетом темпов наступления войск ВС РФ заинтересованность Москвы в выводе Вооруженных сил Украины с занимаемых территорий сводится к нулю.
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что бойцам удалось освободить сразу два города: Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в Донецкой Народной Республике.