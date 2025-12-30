Baza: Россияне скупают кумыс к праздничному столу в преддверии Нового года

Россияне начали скупать кумыс к праздничному столу в преддверии Нового года. Как пишет Baza, его потребление выросло почти вдвое с 2023 года.
По данным аналитиков «Честного знака», продажи напитка в 2025 году превысили 1,3 миллиона литров. Более того, за два года количество продавцов кисломолочного продукта увеличилось на 35 процентов.
Лучше всего кумыс продается в Башкирии — 155,27 литра на тысячу человек. Также особой популярностью напиток пользуется в Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане, уточняется в публикации.
Эксперты подсчитали, что подготовка к новогоднему столу в этом году обойдется россиянам в среднем в 10 тысяч рублей. Как сэкономить на продуктах для новогоднего стола, «ВМ» узнала у финансового аналитика Александра Разуваева.
Основатель бренда растительных масел Яна Пряникова отметила, что новогоднее застолье в 2026 году будет отличаться вниманием к качеству продуктов и правильному питанию. Она назвала главные гастрономические тренды праздничного стола.