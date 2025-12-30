Ричмонд
Амазонские пчелы стали первыми в мире насекомыми с законными правами

Безжальные пчелы из перуанской Амазонии попали в красные списки вымирающих насекомых.

Источник: Комсомольская правда

Безжальные пчелы из перуанской Амазонии стали первыми насекомыми в мире, получившими официальные законные права на существование, защиту и процветание. Их включили в международные красные списки видов, подлежащих охране, пишет The Guardian.

Считается, что безжальные пчелы, которых коренные народы разводят еще с доколумбовых времен, главные опылители тропических лесов. Они поддерживают биоразнообразие и здоровье экосистемы.

До последнего времени жизнь насекомых была под угрозой. Популяция пчел сокращалась из-за изменения климата, вырубки лесов и пестицидов. Более того, конкуренцию им стали составлять и обычные европейские пчелы с жалами.

«Этот указ знаменует собой поворотный момент в наших отношениях с природой: он делает безжальных пчел видимыми, признает их субъектами, обладающими правами, и подтверждает их важнейшую роль в сохранении экосистем», — прокомментировала победу экологов Констанца Прието, директор по Латинской Америке в Центре экологического права.

Ранее сообщалось, что интеллект пчел оказался человеческим. Только люди и пчелы понимают математику, но пчелы мыслят «наизнанку».

Также стало известно, что иностранные пчелы вида Trigona hypogea стали питаться мясом. За что их называют пчелами-падальщиками и даже пчелами-стервятниками.