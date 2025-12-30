Ричмонд
Внезапно выяснилось: Кроме сыров, картофеля и муки, Молдова закупает на Украине и говядину

Украина в январе — ноябре 2025 года отгрузила на внешние рынки 886 т охлажденной говядины в том числе и в Молдову.

Источник: Комсомольская правда

Молдова закупает говядину на Украине — пишет Sputnik.

Украина в январе — ноябре 2025 года отгрузила на внешние рынки 886 т охлажденной говядины. Ключевыми направлениями экспорта были Турция, Грузия, Иордания, Азербайджан и Молдова.

С начала года крупнейшие партии мороженой говядины были отгружены в Азербайджан (35%), Китай (26%), Узбекистан (16%), Казахстан (7,8%) и Молдову (6%).

Напомним, что Молдова остаётся крупнейшим покупателем украинских сыров, картофеля и кукурузной муки.

Эксперты предупреждают: массовый импорт товаров ослабляет местных производителей, повышает зависимость страны от внешних поставок и ведёт к росту цен для потребителей.

Парадокс: достойного сельского хозяйства в Молдове уже давно нет. А министр сельского хозяйства — есть.

Политический обман ПАС в Молдове: Спортсменка Никита, прошедшая в парламент, уступает свое место спонсорам партии власти.

Окончательно убеждаемся, что в молдавской политике удивляться уже нечему (далее…).

Политическое «копье», направленное в сердце гагаузов: Стали известны притязания Кишинева в Комрате.

По мнению аналитика Сергея Ткача, действия нынешних молдавских властей вызывают дестабилизацию в обществе, формируют правовой нигилизм, создают экзистенциальную угрозу целостности страны и конституционного порядка (далее…).

Жестокое избиение 13-летней девочки в Яловенах — не преступление по версии молдавского МВД: Ребенка искалечили, пытались утопить, но государство всё ещё раздумывает, считать ли это уголовным делом.

По словам министра, «материал зарегистрирован» и сейчас полиция лишь «собирает информацию», чтобы решить, достойно ли это дело статуса уголовного (далее…).