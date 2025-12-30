Бывшему руководителю РЭК Омской области вынесли приговор за халатность

Центральный районный суд Омска вынес приговор бывшему председателю Региональной энергетической комиссии Омской области Людмиле Вичкуткиной. Она признана виновной по части 1.1 статьи 293 УК РФ — халатность, повлекшая крупный ущерб.
Суд установил, что в период с 3 июня 2021 года по 31 декабря 2022 года Вичкуткина ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности, в результате чего региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами была необоснованно выплачена субсидия на компенсацию выпадающих расходов.
Суд назначил наказание в виде штрафа 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности в сфере госуправления на 2 года. Однако в силу пункта «а» части 1 статьи 78 УК РФ, осужденная освобождена от реального наказания, так как с момента совершения преступления прошло более двух лет — срока давности для привлечения к ответственности за деяния небольшой тяжести.
Обвинения по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в ходе судебного разбирательства подтверждения не получили.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Омском областном суде в течение установленного срока.
