Бывшему руководителю РЭК Омской области вынесли приговор за халатность

Суд назначил наказание в виде штрафа 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности в сфере госуправления на 2 года. Однако в силу пункта «а» части 1 статьи 78 УК РФ, осужденная освобождена от реального наказания, так как с момента совершения преступления прошло более двух лет — срока давности для привлечения к ответственности за деяния небольшой тяжести.