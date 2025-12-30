Растопку котлов начали на Автовской ТЭЦ после аварии

В результате аварии тысячи жителей сразу пяти районов — Кировского, Красносельского, Московского, Адмиралтейского и Фрунзенского — остались без полноценного отопления. В домах теплоноситель подавался по сниженным параметрам, что привело к охлаждению батарей. В Кировском и Московском районах также произошло кратковременное отключение электричества, его быстро восстановили по резервной схеме.