Растопку котлов начали на Автовской ТЭЦ после аварии

На Автовской ТЭЦ начался процесс восстановления теплоснабжения после крупной аварии. Как сообщили телеканалу «78» в энергокомпании «ТГК-1», на станции приступили к растопке водогрейных котлов для постепенного набора температуры теплоносителя до рабочих параметров.
— Тепло в дома начнет возвращаться по мере выхода котлов на полную мощность. Энергетики пока не называют точные сроки полной нормализации ситуации, но подчеркивают, что работы ведутся в круглосуточном режиме, — уточняется в сообщении.
Напомним, авария произошла в ночь на 29 декабря. В 2:37 на кабельном оборудовании станции обнаружили задымление. Сработала автоматическая защита, которая отключила часть генерирующего оборудования. Пожарным по повышенному номеру сложности «1-БИС» потребовалось тушить горение 30 погонных метров кабель-канала в шахте.
В результате аварии тысячи жителей сразу пяти районов — Кировского, Красносельского, Московского, Адмиралтейского и Фрунзенского — остались без полноценного отопления. В домах теплоноситель подавался по сниженным параметрам, что привело к охлаждению батарей. В Кировском и Московском районах также произошло кратковременное отключение электричества, его быстро восстановили по резервной схеме.