В Самаре дома на проспекте Масленникова признали объектами культурного наследия

Дома 1950-х годов постройки в Самаре стали памятникам архитектуры.

Источник: Комсомольская правда

Два жилых дома на проспекте Масленникова признали объектами культурного наследия. Соответствующий приказ подготовили в государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области. Документ опубликован на сайте облправительства.

Речь идет о домах на проспекте Масленникова, 25 и 27 (на пересечении с улицей Гая, 6). Оба были построены в 1950-е годы.

Ранее дома были в перечне выявленных объектов ОКН в Самарской области. Их исключили оттуда, чтобы внести в государственный реестр памятников истории и культуры.