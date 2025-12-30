В Самаре дома на проспекте Масленникова признали объектами культурного наследия

Два жилых дома на проспекте Масленникова признали объектами культурного наследия. Соответствующий приказ подготовили в государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области. Документ опубликован на сайте облправительства.
Речь идет о домах на проспекте Масленникова, 25 и 27 (на пересечении с улицей Гая, 6). Оба были построены в 1950-е годы.
Ранее дома были в перечне выявленных объектов ОКН в Самарской области. Их исключили оттуда, чтобы внести в государственный реестр памятников истории и культуры.