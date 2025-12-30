В новогодние праздники медицинские учреждения будут работать круглосуточно — Минздрав

С 31 декабря по 4 января круглосуточно будут дежурить все районные (городские), областные и республиканские больницы, специализированные медицинские центры, клиники медицинских вузов, а также 39 межрайонных центров по сочетанным травмам и острым сосудистым заболеваниям. В эти дни населению будут оказывать помощь 20 тысяч работников системы здравоохранения. Для этого заранее подготовлены дополнительные койки и создан запас лекарственных средств.