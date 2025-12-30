В новогодние праздники медицинские учреждения будут работать круглосуточно — Минздрав

Кто-то неосторожно использует пиротехнику, кто-то «слишком хорошо отмечает» и в итоге сталкивается с неприятными последствиями. К счастью, как сообщили в Министерстве здравоохранения, медицинские учреждения страны в период праздников будут работать круглосуточно.
Для защиты здоровья населения и координации работы медучреждений в праздничные и дополнительные выходные дни в Минздраве создан специальный штаб.
С 31 декабря по 4 января круглосуточно будут дежурить все районные (городские), областные и республиканские больницы, специализированные медицинские центры, клиники медицинских вузов, а также 39 межрайонных центров по сочетанным травмам и острым сосудистым заболеваниям. В эти дни населению будут оказывать помощь 20 тысяч работников системы здравоохранения. Для этого заранее подготовлены дополнительные койки и создан запас лекарственных средств.
Отдельно стоит отметить незаменимую роль службы «103», которая продолжит работу в обычном режиме на всей территории страны и будет в постоянной готовности к вызовам граждан. Кроме того, в праздничные дни 231 роддом и 233 детских медицинских учреждения также будут работать без перерывов.
Граждане могут круглосуточно получить консультации по медицинским вопросам по короткому номеру доверительной линии Минздрава 1003, где на звонки отвечают квалифицированные специалисты.
Министерство призывает жителей страны отмечать праздники ответственно, беречь себя и заботиться о своём здоровье.