8 тысяч детей-сирот в Узбекистане получили именные депозиты: государство открыло счета по $500 каждому

Главная цель программы — не просто оказать единовременную материальную помощь, а заложить финансовую основу для первых самостоятельных шагов во взрослой жизни. Все деньги на счетах будут ежегодно увеличиваться за счёт капитализации. Дети смогут воспользоваться ими только по достижении 18 лет, например, чтобы получить образование, арендовать жильё, открыть своё дело или решить другие важные вопросы.