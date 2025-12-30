8 тысяч детей-сирот в Узбекистане получили именные депозиты: государство открыло счета по $500 каждому

Свыше 8 тысяч детей по всей стране уже получили такие счета. На каждый из них государство перечислило по 500 долларов.
Главная цель программы — не просто оказать единовременную материальную помощь, а заложить финансовую основу для первых самостоятельных шагов во взрослой жизни. Все деньги на счетах будут ежегодно увеличиваться за счёт капитализации. Дети смогут воспользоваться ими только по достижении 18 лет, например, чтобы получить образование, арендовать жильё, открыть своё дело или решить другие важные вопросы.
Поддержка предназначена для следующих категорий детей:
детям-сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки, и проживающим в махаллях.
воспитанников детских домов, семейных и малых детских домов, а также детских деревень SOS;
детей, чьи родители погибли, защищая границы Родины;
детей, проходящих лечение в детской онкологической больнице при хосписе «Таскин».
Для пациентов детского хосписа «Таскин» предусмотрен особый порядок: средства с депозитного счёта при необходимости могут быть переведены на банковскую карту в любой момент по запросу законных представителей ребёнка.
Это долгосрочная инициатива, которая позволяет не только поддержать самых уязвимых детей, но и показать: государство действительно думает об их будущем и делает конкретные шаги, чтобы они смогли уверенно начать взрослую жизнь.