В Караидельском районе Башкирии открылась ледовая переправа

Для движения предусмотрена одна полоса шириной 50 м. Длина переправы — 280 метров, грузоподъемность — 3 тонны.
В МЧС Башкортостана напомнили правила безопасности при переезде через ледовую переправу:
— не допускать превышения установленной грузоподъемности;
— передвигаться с небольшой скоростью;
— не останавливаться;
— не совершать обгонов;
— не разворачиваться на льду;
— отстегивать ремни безопасности перед переездом, детей брать на руки;
— открыть замки дверей автомобиля и по возможности открыть окна.
В ведомстве отметили, что в прошлом году данная переправа была открыта уже 20 декабря. В 2025 необходимую толщину лед набрал лишь к предпоследнему дню года.
