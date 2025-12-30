Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Караидельском районе Башкирии открылась ледовая переправа

Она заработала на реке Уфа автодороги Бирск — Тастуба — Сатка между селами Абызово и Караидель.

Источник: МЧС РФ

Для движения предусмотрена одна полоса шириной 50 м. Длина переправы — 280 метров, грузоподъемность — 3 тонны.

В МЧС Башкортостана напомнили правила безопасности при переезде через ледовую переправу:

— не допускать превышения установленной грузоподъемности;

— передвигаться с небольшой скоростью;

— не останавливаться;

— не совершать обгонов;

— не разворачиваться на льду;

— отстегивать ремни безопасности перед переездом, детей брать на руки;

— открыть замки дверей автомобиля и по возможности открыть окна.

В ведомстве отметили, что в прошлом году данная переправа была открыта уже 20 декабря. В 2025 необходимую толщину лед набрал лишь к предпоследнему дню года.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии с 31 декабря вводится особый противопожарный режим.