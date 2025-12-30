Минобороны России впервые показало кадры комплекса «Орешник»

На кадрах — заступление на боевое дежурство подразделения, оснащенного комплексом «Орешник».
Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.
Министерство обороны России опубликовало видео с подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник».
На кадрах — заступление на боевое дежурство подразделения, оснащенного комплексом «Орешник».
Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.