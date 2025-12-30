Ричмонд
Минобороны России впервые показало кадры комплекса «Орешник»

Министерство обороны России опубликовало видео с подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник».

На кадрах — заступление на боевое дежурство подразделения, оснащенного комплексом «Орешник».

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.