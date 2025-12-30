Белорусский диетолог сказала, чем заменить майонез в новогодних салатах

Белорусский диетолог рассказала, чем можно заменить калорийный майонез в новогодних салатах, пишет БелТА.
Прежде всего, врач-диетолог Марина Попова обратила внимание, что сейчас в магазинах большой выбор майонезов и соусов различной степени жирности.
— Хозяйка может отдать предпочтение легкому варианту, — пояснила эксперт.
И также диетолог сказала, что еще менее калорийный вариант замены майонеза — соус, приготовленный самостоятельно. Для этого за основу берется, например, греческий йогурт, в который добавляются горчица, сушеные специи, травы, бальзамический уксус.
— Получится менее калорийная домашняя заправка для салата, — заметила она.
