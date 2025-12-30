Ричмонд
Белорусский диетолог сказала, чем заменить майонез в новогодних салатах

Диетолог сказала, как белорусам сделать менее калорийными салаты на Новый год.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский диетолог рассказала, чем можно заменить калорийный майонез в новогодних салатах, пишет БелТА.

Прежде всего, врач-диетолог Марина Попова обратила внимание, что сейчас в магазинах большой выбор майонезов и соусов различной степени жирности.

— Хозяйка может отдать предпочтение легкому варианту, — пояснила эксперт.

И также диетолог сказала, что еще менее калорийный вариант замены майонеза — соус, приготовленный самостоятельно. Для этого за основу берется, например, греческий йогурт, в который добавляются горчица, сушеные специи, травы, бальзамический уксус.

— Получится менее калорийная домашняя заправка для салата, — заметила она.

