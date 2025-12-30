Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермяков предупредили об опасности на массовых мероприятиях в праздники

Пермская городская служба спасения предупреждает о возможной опасности ЧС во время массовых мероприятий в праздничные дни. В частности, специалисты дают советы при обнаружении подозрительных предметов.

С подозрительным предметом разберутся специалисты.

Пермская городская служба спасения предупреждает о возможной опасности ЧС во время массовых мероприятий в праздничные дни. В частности, специалисты дают советы при обнаружении подозрительных предметов.

«Если увидели подозрительный предмет, в котором может быть взрывное устройство, не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие и выдержку. Покиньте территорию максимально быстрым способом, избегая толкотни и давки», — говорится на странице службы спасения в соцсети «ВКонтакте».

Прикасаться к потенциально опасной находке не следует. О ней необходимо сообщить экстренным службам по телефону 112.