Пермяков предупредили об опасности на массовых мероприятиях в праздники

С подозрительным предметом разберутся специалисты.
Пермская городская служба спасения предупреждает о возможной опасности ЧС во время массовых мероприятий в праздничные дни. В частности, специалисты дают советы при обнаружении подозрительных предметов.
«Если увидели подозрительный предмет, в котором может быть взрывное устройство, не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие и выдержку. Покиньте территорию максимально быстрым способом, избегая толкотни и давки», — говорится на странице службы спасения в соцсети «ВКонтакте».
Прикасаться к потенциально опасной находке не следует. О ней необходимо сообщить экстренным службам по телефону 112.