Пермяков предупредили об опасности на массовых мероприятиях в праздники

«Если увидели подозрительный предмет, в котором может быть взрывное устройство, не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие и выдержку. Покиньте территорию максимально быстрым способом, избегая толкотни и давки», — говорится на странице службы спасения в соцсети «ВКонтакте».