Диетолог дала совет белорусам, что есть на Новый год

Белорусский диетолог сказала, что есть на Новый год, чтобы чувствовать себя хорошо и легко, пишет БелТА.
Так, врач-диетолог Марина Попова в преддверии новогодних застолий посоветовала белорусам, прежде всего, налегать на овощи.
— Важно, чтобы овощи присутствовали на новогоднем столе, — подчеркнула специалист.
При этом диетолог пояснила, считаются ли закатки овощами.
— Считаются. Тем более если это домашние закатки, в таком случае в них не добавлено слишком много соли, уксуса и раздражающих специй. Домашний рецепт существенно отличается от промышленного тем, что он более щадящий, — отметила она.
И добавила, что овощи в новогоднем меню могут быть свежими и приготовленными из свежемороженых, в том числе запеченными на гриле. Также важно, чтобы на столе были рыба, морепродукты и нежирное мясо.
Еще белорусский диетолог сказала, чем заменить майонез в новогодних салатах.
