Тюменский тренер по волейболу стал участником реалити-шоу с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой. Фото

По словам Прохорова, он ожидал увидеть в Турции «пляжи, отели, где все включено», но реалити-шоу предложит совсем другие условия. Правила проекта предполагают, что победители Больших испытаний живут на вилле, а проигравшие отправляются в лагерь в турецком лесу, где нет ничего, кроме диких животных. Каждую неделю один участник покидает шоу по итогам Малых испытаний. Уже в первой серии «народников» ждут события, которые серьезно повлияют на ход игры.