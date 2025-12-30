Тюменский тренер по волейболу стал участником реалити-шоу с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой. Фото

Тюменец Игорь Прохоров стал участником реалити-шоу «Выжить в Стамбуле».
30-летний тюменец Игорь Прохоров стал одним из участников нового реалити-шоу на ТНТ — «Выжить в Стамбуле», которое ведут популярные ведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-служба телеканала.
«В этом проекте две команды, звездная и народная, будут бороться за главный приз в 10 миллионов рублей. Игорь Прохоров из Тюмени вошел в число участников из народа. Мужчина бывший профессиональный волейболист, завершивший спортивную карьеру в 2017 году из-за серьезной травмы колена, является тренером Всероссийской Федерации Волейбола и кандидатом в мастера спорта», — сообщила пресс-служба.
Вместе с тюменцем в народную команду вошли домохозяйка из Калининграда, пауэрлифтер и преподаватель танцев из Челябинска, экс-сотрудница МВД из Барнаула, мужской коуч из Санкт-Петербурга, сотрудник колл-центра из Перми и домохозяйка из Батайска. Отличительная черта этой команды — ни один из участников ранее не был за границей, и для них Турция станет первым международным опытом.
По словам Прохорова, он ожидал увидеть в Турции «пляжи, отели, где все включено», но реалити-шоу предложит совсем другие условия. Правила проекта предполагают, что победители Больших испытаний живут на вилле, а проигравшие отправляются в лагерь в турецком лесу, где нет ничего, кроме диких животных. Каждую неделю один участник покидает шоу по итогам Малых испытаний. Уже в первой серии «народников» ждут события, которые серьезно повлияют на ход игры.
Чем занимается тюменец?
По информации телеканала, сейчас Игорь руководит коммерческой волейбольной командой «ТюмБИТ» в Тюмени. Помимо спорта, он более десяти лет занимается реализацией и подбором автомобилей. Прохоров также ведет свой YouTube-кана.
Игорь Прохоров является тренером Всероссийской Федерации Волейбола.
Ранее стало известно, что тюменский школьник покорил Безрукова на шоу «Синяя птица». Юный вокалист Прохор Кох выступившил в 12 сезоне.